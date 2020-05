Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Suchmaßnahmen waren erfolgreich.

Lippe (ots)

Seit Donnerstagnachmittag wurde eine demenzkranke, 77-jährige Frau aus Detmold vermisst. Nicht zuletzt auf Grund der zu erwartenden kühlen Nachttemperaturen, wurden umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen in Gang gesetzt. Dabei kamen in der Nacht auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer-Hund zum Einsatz. Die Frau konnte am Freitagmorgen wohlbehalten in der Nähe des Kupferberges aufgefunden werden. Vorsichtshalber brachte sie ein Rettungswagen ins Klinikum.

