Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in Haßloch

Haßloch (ots)

Auf dem Parkplatz des hiesigen Einkaufsmarktes "real", streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen ebenfalls dort geparkten PKW am vorderen rechten Kotflügel, wobei ein Schaden von ca. 1200 Euro am PKW der Geschädigten entstand. Danach entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der betreffende Parkplatz befindet sich hinter dem Gebäude des Einkaufmarktes. Der Vorfall ereignete sich am 25.09.20, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch zu melden. Tel.: 06324-933-0 E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

