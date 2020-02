Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch, Donzdorf, Eislingen - Diebe greifen in Autos

Unbekannte machten in den vergangenen Tagen in der Region Beute aus Autos.

Ulm (ots)

Von Montag auf Dienstag schlug ein Unbekannter an einem Renault eine Scheibe ein. Der stand in Böhmenkirch in der Buchenstraße. Der Täter verschwand ohne Beute wieder, mutmaßlich weil er nichts Brauchbares entdeckt hatte.

Auch in Eislingen schlug ein Unbekannter eine Scheibe ein. Dort stand am Dienstag zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Filsstraße ein Tesla. Genaue Angaben über das Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

Leichtes Spiel hatte ein Dieb in Donzdorf. Dort stand in der Lautergartenstraße von Montag auf Dienstag ein unverschlossenes Auto. Der Täter stahl persönliche Dokumente.

In allen Fällen hat die Polizei die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.

+++0211879+++0215011+++0211959

Tipp der Polizei: Diebe haben es nicht es nicht nur auf Navigationsgeräte und Radios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge locken sie an. Lassen Sie keine Wertsachen und Taschen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de.

