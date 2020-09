Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße, Landauer Straße - Mit 2,38 Promille einen Verkehrsunfall verursacht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 27.09.2020, kam es gegen 02:50 Uhr in der Landauer Straße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 29-jähriger Mann aus Neustadt befuhr mit seinem Pkw die Landauer Straße in Richtung Stiftstraße. Dabei kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw und schob diesen auf einen davor parkenden Pkw auf. Der Fahrer lief im Anschluss in einen naheliegenden Hof, wurde hierbei allerdings durch Zeugen beobachtet und aufgefordert zurück zu seinem Pkw zu kommen. Ein vor Ort durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Totalschaden am Pkw des Beschuldigten und am aufgefahrenen Pkw. Außerdem ist auch der Schaden am dritten Fahrzeug nicht unerheblich, wodurch sich der Gesamtschaden auf ca. 20000 Euro belaufen dürfte. Für ein gerichtsverwertbares Verfahren wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis sichergestellt. Gegen den 29-jährigen wird nun wegen dem Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

PK Fohs

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell