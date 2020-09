Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrer übersehen

Haßloch (ots)

Gegen 15:30 Uhr war am Sonntag (27. September 2020) ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer in der Lindenstraße (Haßloch) Richtung Ortsausgang unterwegs, als er in Höhe Langgasse in den Kreisverkehr einfuhr und von einer Autofahrerin übersehen wurde. Die 42-Jährige Fahrerin eines Mazda kam von der Langgasse und stieß mit dem Radfahrer im Kreisel zusammen. Der Mann erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der Sachschaden wurde auf 2.500, --EUR geschätzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

