Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Diebstahl von Blumenkübeln (12/1316)

DudenhofenDudenhofen (ots)

Im Zeitraum 06.11.2020 16 Uhr bis 07.11.2020 06:45 Uhr kam es in der Goethestraße in Dudenhofen zu einem Diebstahl von drei Pflanzenkübeln, in denen circa 110cm große Koniferen gepflanzt waren. Die Pflanzenkübel hatten sich direkt am Hauseingang befunden.

Es wurde eine Strafanzeige erfasst und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

