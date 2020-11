Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Corona-Verstöße geahndet

Neuhofen/Schifferstadt/LimburgerhofNeuhofen/Schifferstadt/Limburgerhof (ots)

Auch am Wochenende wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt die Einhaltung der geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung überprüft. Hierbei konnten einige Verstöße festgestellt und geahndet werden. Am Freitag gegen 17:00 Uhr, spielten auf dem Partnerschaftsplatz in Neuhofen mehrere Personen Basketball, wobei der vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten und keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wurde. Gegen 19:45 Uhr wurde eine größere Personengruppe an den Bushaltestellen im Neustückweg in Schifferstadt festgestellt. Da die Jugendlichen aus verschiedenen Haushalten kamen, wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet. Am Samstag gegen 14:40 Uhr, befanden sich mehrere Erwachsene mit ihren Kindern auf dem Spielplatz in der Waldgasse in Limburgerhof, wobei zwischen den Gruppen genügend Abstand eingehalten wurde. Acht Personen trugen jedoch keine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung, weshalb auch hier entsprechende Anzeigen erfasst wurden. Bis auf vier Erwachsene, welche sich uneinsichtig zeigten und den Spielplatz verlassen mussten, wurden die Kontrollen der Beamten von den Anwesenden positiv aufgefasst. Die Polizei weist darauf hin, dass auch weiterhin die Einhaltung der Corona-Bekämpfungsverordnung kontrolliert und festgestellte Verstöße konsequent geahndet werden.

