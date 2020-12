Polizei Düren

POL-DN: Nachtrag zu schwerem Verkehrsunfall auf der B 56

DürenDüren (ots)

Bei dem Zusammenstoß auf der B 56 kurz vor dem Ortseingang Düren wurden am Montagmittag sechs Personen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 12:37 Uhr ein 73 Jahre alter Dürener die Bundesstraße aus Richtung Jülich kommend in Fahrtrichtung Düren. Er befand sich mit seinem Pkw auf der linken Fahrspur, welche einige Meter später auf den rechten Fahrstreifen geleitet wird. Als er noch vor der Fahrbahnverengung einen vor ihm fahrenden Wagen überholte, nutzte er Zeugenaussagen zufolge die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem in Richtung Jülich fahrenden Wagen zusammen. An dessen Steuer saß ein 37-Jähriger aus Niederzier. Nach der Kollision schleuderte der Pkw des Unfallverursachers gegen ein weiteres in Richtung Jülich fahrendes Fahrzeug.

Der 73-jährige Dürener und die Beifahrerin des entgegenkommenden Wagens, eine 36 Jahre alte Frau aus Niederzier, wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, so dass sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht wurden. Die weiteren Insassen im Fahrzeug des Düreners, ein Jugendlicher im Alter von 14 Jahren sowie dessen 36-jähriger Vater, wurden zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 36-jährige Autofahrer aus Niederzier sowie eine 47 Jahre alte Dürenerin aus dem dritten beteiligten Auto mussten zur ambulanten Versorgung Krankenhäusern zugeführt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 15000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell