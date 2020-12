Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 56

DürenDüren (ots)

Am Montagmittag kam es auf der B 56 an der Kreuzung zur Eisenbahnstraße zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen 12:37 Uhr meldete eine Zeugin einen Verkehrsunfall auf der B 56. Nach ersten Feststellungen der eingesetzten Polizeibeamten hatte ein Autofahrer, der die B 56 von Jülich in Richtung Düren befuhr, in der Baustellenverengung versucht, ein weiteres Fahrzeug, welches sich gerade rechts einordnen wollte, zu überholen. Dabei geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Autofahrerin. Durch den Aufprall wurde der Pkw auf ein drittes Fahrzeug geschleudert.

Die drei Autofahrenden sowie eine vierte Person wurden bei dem Unfall verletzt und mussten per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Grad der jeweiligen Verletzungen stand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht fest. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Beteiligten dauern noch an.

Die Polizei sperrte die B 56 für den Zeitraum der Unfallaufnahme und für die anschließenden Räumungsarbeiten. Gegen 15:30 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

