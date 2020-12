Polizei Düren

POL-DN: Schmuckankäufer entpuppt sich als Dieb

HeimbachHeimbach (ots)

Eine Seniorin aus Hasenfeld stieß in der Zeitung auf die Annonce eines Schmuckankäufers. Nach einem Telefonat suchte der Mann die Dame auf, ließ sich Schmuckstücke zeigen und nahm einige davon mit - allerdings ohne dafür zu zahlen.

Per Inserat in der Zeitung pries sich ein Unbekannter als Interessent für Schmuck, Möbel und Bilder an. Eine Seniorin wählte die abgedruckte Handynummer und vereinbarte mit dem vermeintlichen Ankäufer einen Termin. Der Mann erschien am 26.11.2020 wie vereinbart bei der Dame zu Hause - dann hielt er sich allerdings nicht mehr an Absprachen. So bat die Bewohnerin ihn, im Flur zu warten, damit sie den zum Verkauf stehenden Schmuck aus dem Obergeschoss holen könne. Doch der Unbekannte folgte ihr hinauf. Erst nach wiederholter Aufforderung wartete er schließlich, begab sich mit der Verkäuferin in die Küche des Hauses und besah sich die Schmuckstücke. Der Mann gab an, den gesamten Schmuck kaufen zu wollen und präsentierte der Dame zum vermeintlichen Beweis eine ganze Menge Bargeld. Dann startete er sein Ablenkungsmanöver, bat um ein Glas Wasser und steckte die wertvollsten Schmuckstücke ein, als die Hausherrin der Bitte nachkam. Plötzlich hatte der Unbekannte es ganz eilig und musste wegen eines angeblichen Folgetermins dringend los. Erst als der Mann das Haus verlassen hatte, stellte die Hasenfelderin den Diebstahl fest.

Die Polizei warnt: lassen Sie auch bei Online-Geschäften oder Privatverkäufen Fremde nicht ins Haus. Wickeln Sie Geschäfte außer Haus ab oder ziehen Sie Zeugen hinzu.

