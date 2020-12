Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - fünf Schwerverletzte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

NiederzierNiederzier (ots)

Das Missachten der Vorfahrt hatte am Donnerstag weit reichende Folgen. Fünf Personen wurden schwer verletzt.

Gegen 13:20 Uhr befuhr ein 79-jähriger Autofahrer aus Inden die L 12 aus Richtung Hambach kommend in Fahrtrichtung L 264. An der dortigen Einmündung, an der er aus seiner Sicht wartepflichtig ist, fuhr der Mann ungebremst nach rechts auf die Tagebaurandstraße auf. Dort stieß er seitlich gegen das Auto eines 50-jährigen Duisburgers, der aus Richtung Stetternich kommend auf der Straße unterwegs war. Sein Auto drehte sich durch den Aufprall einmal um die Längsachse. Er schaffte es, einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw zu verhindern. Die beiden Fahrer sowie die drei Mitfahrer im Fahrzeug des 50-Jährigen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 79-Jährige erklärte im Zuge der Unfallaufnahme, er sei davon ausgegangen, Vorfahrt zu haben. Das dortige Stop-Zeichen hatte er wohl nicht wahrgenommen. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit des Unfallverursachers ergaben sich vor Ort nicht. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Einmündung wurde für die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell