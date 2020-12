Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren und Inden

Düren/Inden (ots)

Drei Mal konnten Unbekannte am Donnerstag in Wohnräume einbrechen.

Zwischen 06:00 Uhr und 14:25 Uhr gelangten der oder die Einbrecher an die Rückseite eines Hauses in der Birkenstraße in Inden-Lucherberg. Dort wurden die Rollladen an der Terrassentür hochgeschoben und die Tür aufgehebelt. Im Inneren suchten der oder die Einbrecher nach verwertbarem Diebesgut. Angaben, ob etwas entwendet wurde, konnten noch nicht gemacht werden.

Im Dürener Stadtteil Birkesdorf nahmen die Beamten der Kriminalpolizei gleich zwei Einbrüche auf. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eintrachtstraße geriet zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr in den Fokus von Einbrechern. Hier wurde die Balkontür einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt, nachdem zuvor die Rollladen hochgeschoben worden waren. Wohn- und Schlafzimmer wurde nach Beute durchwühlt. Art und Umfang des Diebesgutes ist noch unklar.

In der Akazienstraße wurde zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nachdem hier die Hebelversuche an der Terrassentür nicht zum gewünschten Erfolg führten, schlugen der oder die Einbrecher ein Loch in der Scheibe und entriegelten die Tür durch hindurchgreifen. Mehrere Räume wurden nach Beute durchsucht. Angaben hierüber waren zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht möglich.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

Polizei Düren