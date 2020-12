Polizei Düren

POL-DN: Autos geöffnet, Navi und Sonnenbrillen gestohlen

AldenhovenAldenhoven (ots)

In einem Neubaugebiet in Siersdorf verschaffte sich in der Nacht zu Donnerstag ein bislang unbekannter Täter Zugang zu zwei geparkten Fahrzeugen. Eine Beschreibung des Mannes liegt vor.

Anhand der Aufzeichnung einer Überwachungskamera wurde ein Anwohner des Pfarrer-Steffens-Rings auf die Tat aufmerksam. Der Videoüberwachung zufolge hatte sich gegen 04:00 Uhr in der Nacht ein Unbekannter seinem Auto genähert, das vor der Garage parkte. Vermutlich nutzte der Täter ein technisches Gerät, mit dem er die Funkfrequenz des Schlüssels überbrückte, und öffnet hiermit die Fahrertür des Wagens. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete er zwei hochwertige Sonnenbrillen, mit denen er sich in unbekannte Richtung entfernte. In unmittelbarer Nachbarschaft wurde am Donnerstag dann ein weiterer Diebstahl festgestellt. Ebenfalls aus einem in der Einfahrt abgestellten Pkw fehlte ein Navigationsgerät. Da an dem Fahrzeug keine Aufbruchspuren erkennbar waren, wird auch hier der Einsatz eines technischen Hilfsmittels vermutet. An beiden Tatorten sicherte die Kriminalpolizei Spuren des Täters, Strafanzeigen wurden gefertigt.

Anhand der Aufzeichnungen der Überwachungskamera kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden: Es handelt sich um einen Mann im Alter von etwa 20 bis 35 Jahren. Er ist zwischen 1,60 und 1,80m groß, schlank und hat schwarzes Haar. In der Tatnacht war er bekleidet mit einem schwarzen Langarmshirt, einer roten Weste mit weißen Streifen, einer schwarzen Hose, weißen Socken und schwarzen Schuhen.

Haben Sie diesen Mann gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

Übrigens: die Geschädigte konnte bei der Anzeigenerstattung die Individualnummer des gestohlenen Navigationsgeräts angeben, so dass dieses nun zur Fahndung ausgeschrieben ist. Sollte das Gerät gefunden werden, kann es der Besitzerin zugeordnet und zurückgegeben werden. Notieren auch Sie sich die Individualnummern Ihrer Wertgegenstände, damit im Falle des Diebstahls nach Ihrem Eigentum gefahndet werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell