Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebe in Düren unterwegs

DürenDüren (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Taschendieben in der Innenstadt.

Vermehrt wurde der Polizei in letzter Zeit von Taschendieben in der Dürener Innenstadt berichtet. Vor allem am Kaiserplatz und an den dortigen Bushaltestellen kommt es aktuell häufiger zu Diebstählen. Bitte achten Sie auf Ihr Hab und Gut, indem Sie die folgenden Tipps beherzigen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell