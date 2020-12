POL-DN: Öffentliche Fahndung nach Betrügerin

Polizei Düren

Öffentliche Fahndung nach Betrügerin

Düren

Die Polizei Düren fahndet öffentlich nach einer Frau, die des Diebstahls und Betrugs verdächtigt wird.

Bereits im Mai 2019 wurde einer älteren Dame in Düren, vermutlich auf dem Wochenmarkt, die Geldbörse gestohlen. Kurz darauf wurde von verschiedenen Geldautomaten Bargeld in vierstelliger Höhe vom Konto der Geschädigten abgebucht. Ebenso wurde in einem Verbrauchermarkt ein Einkauf getätigt und mit der gestohlenen EC-Karte bezahlt.

Sämtliche Ermittlungen der Kriminalpolizei haben bisher nicht zur Identifizierung der Frau geführt. Nun fahndet die Polizei nach richterlichem Beschluss anhand des Bildes, das eine Überwachungskamera an einem der genutzten Geldautomaten aufgenommen hat, nach ihr. Können Sie Angaben zu der Unbekannten auf dem Bild machen? Dann wenden Sie sich bitte innerhalb der Bürozeiten unter 02421 949-8515 an den zuständigen Sachbearbeiter. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle der Polizei Ihre Hinweise unter 02421 949-6425 entgegen.

