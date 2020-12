Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorroller

DürenDüren (ots)

Am Dienstag kam es auf der Kölnstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorroller. Die Fahrerin des Zweirads wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 11:20 Uhr befuhr eine 44-jährige Dürenerin die Kölnstraße aus Richtung Hohenzollernstraße kommend. Vor ihr befand sich ein Pkw, der von einem 27-jährigen Dürener gelenkt wurde. Kurz nach dem Abbiegevorgang von der Hohenzollernstraße auf die Kölnstraße fuhr der Autofahrer nach rechts in Richtung des Gehweges. In der Annahme, dieser würde dort anhalten, fuhr die Rollerfahrerin an ihm vorbei. In diesem Augenblick fuhr der 27-Jährige wieder an, um nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, woraufhin die Frau zu Boden stürzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab sie an, der Autofahrer habe nicht nach links geblinkt. Der Autofahrer behauptete das Gegenteil. Zeugen des Unfalls bestätigten die Angaben der Rollerfahrerin.

Die Frau wurde durch den Sturz verletzt. Mit einem RTW wurde sie zur Behandlung in ein Krankenhaus, das sie voraussichtlich nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell