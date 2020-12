Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße

Geschäftseinbruch - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters gelangten Unbekannte in der Nacht zum Montag (30.11.) in ein Kosmetikstudio an der Münsterstraße. Sämtliche Räumlichkeiten durchsuchten die Unbekannten nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung keine abschließenden Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

