Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße

Trickbetrüger unterwegs

CoesfeldCoesfeld (ots)

Gleich am Freitag und am Samstag gingen der Polizei Trickbetrüger ins Netz. In beiden Fällen gaben die Betrüger vor taubstumm zu sein und Spendengelder zu sammeln. Spendenlisten füllten sie nicht aus und die Spendengelder flossen vermutlich in ihre eigenen Tasche. Insgesamt stellte die Polizei die Personalien von sechs Personen fest. Die Tatzeiten lagen in der Mittagszeit bzw. am frühen Nachmittag.

Diese Personen sprechen auf den Parkplätzen der Verbrauchermärkte Bürgerinnen und Bürger an und bitten um Spenden für Taubstumme. Später wird dann häufig festgestellt, dass nicht nur der gespendete Betrag, sondern das gesamte Bargeld aus dem Portemonnaie fehlt. Die Masche ist bekannt und nicht neu. In einigen Fällen verhalten sich die Betrüger sehr aufdringlich und fordern höhere Spendenbeträge.

Die Polizei warnt davor den Spendenbitten nachzukommen, um sich selbst vor der anschließenden bösen Überraschung zu schützen.

Neben diesen Betrügereien ist es auch wieder zu Diebstählen von Geldbörsen gekommen.

