Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gelegenheit macht...

Offenburg (ots)

Leichtes Spiel hatte am frühen Montagabend ein bislang unbekannter Dieb auf dem Parkplatz eines Heimwerkermarkts in der Freiburger Straße. Der Ganove schnappte sich gegen 17:30 Uhr einen Bedienungsgeldbeutel, der für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt in einem unverschlossenen Auto zurückgelassen wurde. Neben Ausweisdokumenten und Geschäftspapieren fehlt nun auch ein stattlicher Bargeldbetrag. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeuge keine geeigneten Aufbewahrungsorte für Wertsachen sind. Nehmen Sie Ihre Besitztümer stets aus dem Fahrzeug, auch wenn Sie dies nur für kurze Zeit verlassen.

