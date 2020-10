Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verbranntes Essen löst Rauchmelder aus

Lahr (ots)

Die Auslösung eines Rauchmelders hat in der Nacht auf Dienstag in der Biermannstraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Ursache für das nächtliche Szenario war verbranntes Essen auf einer Herdplatte. Ein Bewohner war gegen 2:40 Uhr mutmaßlich zu unaufmerksam, weshalb die Mahlzeit letztlich ein Fall für den Müll war. Durch einen Kabelkanal drang der Qualm in das Stockwerk darüber, sodass auch dort ein Rauchmelder seiner Bestimmung gerecht wurde. Verletzt wurde niemand.

