Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach, Schwendi, Aßmannshardt - Mehrere kleine Brände an Silvester - Mehrere Brände verzeichnete die Polizei in der Silvesternacht.

Ulm (ots)

In Schwendi geriet durch Silvesterböller eine Jugendbude in Brand. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Aus derselben Ursache geriet in Schemmerhofen-Aßmannshardt eine Gartenhütte in Brand. Auch hier wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Insgesamt verliefen die Silvesterfeierlichkeiten im Landkreis Biberach ohne besondere Vorkommnisse.

