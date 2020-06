Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 19.-21.06.2020

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Varel In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 18:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der Dangaster Straße in Varel. Unbekannte Täter versuchten durch ein Fenster in ein Behandlungszimmer zu gelangen, scheiterten jedoch, sodass es nicht zu einem Diebstahl kam. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch einen vermutlich selbsthergestellten Böller

Varel Am Freitagabend kam es im Bereich Obenstrohe zu einer massiven Explosion eines Briefkastens. Ein in dem Briefkasten gezündeter, vermutlich selbstgebastelter Böller hatte eine dermaßen hohe Druckwelle erzeugt, dass nicht nur der Briefkasten selbst, sondern auch eine Außenleuchte sowie ein Holzzaun durch umherfliegende Teile beschädigt bzw. zerstört worden sind. Die Polizei bittet Zeugen und Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Nummer 04451-9230 zu melden. Weiter warnt die Polizei vor dem Zünden selbstgebastelter Silvesterknaller. Nicht nur Gegenstände können beschädigt, auch Personen können durch nicht geprüfte Böller erheblich verletzt werden!

Sachbeschädigung an Pkw

Bockhorn In der Zeit von Donnerstag, 13:00 Uhr, bis Freitag, 08:30 Uhr, ist in der Südstraße die Scheibe der Fahrertür eines am Straßenrand abgestellten Pkw beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bockhorn unter 04453-7350 in Verbindung zu setzen.

Zetel In der Nacht zu Sonnabend ist in der Mühlenstraße in Neuenburg die Frontscheibe eines Pkw, welcher auf einem Hintergrundstück gestanden hat, eingeschlagen worden. Im Nahbereich wurde ein Stein aufgefunden, welchen die Täter augenscheinlich für die Tat verwendet haben. Zeugen und Personen, die in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Berauscht und führerscheinlos durch Frieslands Straßen

Varel Am Freitagabend fiel Beamten der Polizei Varel ein in der Schulstraße unsicher fahrender Audi auf, in welchem sich ein 30jähriger Wilhelmshavener und ein 23jähriger Vareler befanden. Bei einer Kontrolle roch es für Beamten stark nach "Gras", wobei der 23jährige Beifahrer den Konsum eines Joints einräumte. Bei dem 30jährigen Fahrer aus Wilhelmshaven wurde ebenfalls eine berauschende Beeinflussung festgestellt, sodass eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt worden ist. Entsprechende Verfahren gegen die Fahrzeuginsassen wurden eingeleitet.

Varel In der Nacht zu Sonntag sind den Beamten der Polizei Varel gleich zwei Mofafahrer ins Netz gegangen. Die beiden 16- und 17jährigen, aus Bockhorn und Zetel stammenden Jugendlichen befuhren mit augenscheinlich manipulierten Mofas die Straßen Varels, ohne jedoch im Besitz von Fahrerlaubnissen zu sein. Gegen beide wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zetel Nicht nur durch Betäubungsmittel, sondern auch durch Alkohol berauscht wurde in der Nacht zu Sonntag ein 34jähriger Vareler in Zetel durch Beamte der Polizei Varel in einem Ford angetroffen. Bei der Kontrolle wurde zunächst Alkoholgeruch bei dem 34jährigen festgestellt, weitere Befragungen führten zu dem Ergebnis, dass auch Betäubungsmittel vor der Fahrt konsumiert worden sind. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. An einer Beeinflussung mangelte es also nicht, jedoch an einer Fahrerlaubnis. Die besaß der 34jährige zu allem Überfluss nicht, sodass auch in hier ein Verfahren eingeleitet worden ist.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zetel Am frühen Freitagmittag befuhr eine 20jährige Wilhelmshavenerin die Blauhander Straße in Richtung Zetel. Vor ihr beabsichtigte ein aus Zetel stammender 56Jähriger nach links abzubiegen, welches die 20Järhige jedoch zu spät bemerkte. Sie fuhr auf den Pkw des Zetelers auf, wobei sich der 56Jährige leicht verletzte.

