Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rotlicht missachtet - Unfall mit verletzter Fahrerin

53879 Euskirchen (ots)

Eine 54-Jähirge aus Mechernich missachtete um 14.49 Uhr an der Kreuzung Münstereifeler Straße / Eifelring das Rotlicht und kollidierte mit dem auf der Kreuzung befindlichen Pkw eines 70-jähirgen Mannes aus Mechernich. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Frau kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

