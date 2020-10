Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Abgehauen, gibt es Zeugen?

Kehl (ots)

Rund 2.000 Euro Sachschaden ist die Folge einer Unfallflucht am Montagnachmittag in der Schulstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat einen zwischen der Kasernenstraße und Gewerbestraße abgestellten Mazda beschädigt und ohne sich um die Schadensverursachung zu kümmern das Weite gesucht. Wer zu dem sich zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr zugetragenen Malheur Hinweise geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07853 893-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Kehl in Verbindung.

