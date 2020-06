Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Dorfitter: Schalungsmaterial von Brückenbaustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit vom Freitag, 12.06.2020, 16 Uhr, bis Montag, 15.06.2020, 7 Uhr, wurde an der Großbaustelle an der Ortsumgehung B 252 bei Dorfitter Schalungsmaterial im Wert von fast 13.000 Euro entwendet. Es handelte sich dabei um mehrere hundert Einzelteile. Die unbekannten Täter dürften zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

