Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen fünfzehnjähriger Fahrradfahrerin und Pkw

Worms (ots)

Am Mittwoch, den 20.11.2019, ereignete sich zwischen 13:10 Uhr und 13:15 Uhr in der Von-Steuben-Straße in Worms, ein Verkehrsunfall zwischen einer fünfzehnjährigen Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die fünfzehnjährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Fahrradstreifen der Von-Steuben-Straße in Fahrtrichtung Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße, als zeitgleich ein Pkw vom Parkplatz des Berufsbildungswerkes in die Von-Steuben-Straße einfahren wollte. Der Pkw fuhr bis auf Höhe des Fahrradstreifens vor. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fahrradfahrerin und dem Pkw. Nachdem sich der Pkw-Fahrer nach dem Wohl der Jugendlichen erkundigt hatte und diese weitere Hilfsangebote ablehnte, entfernten sich beide Personen vom Unfallort. Im Nachgang konnten bei der Fünfzehnjährigen Verletzungen festgestellt werden. Die Identität des beteiligten Pkw-Fahrers ist indes ungeklärt. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Unfallzeugen oder Unfallbeteiligte direkt an die Polizeiinspektion Worms wenden oder unter der Rufnummer 06241-8520 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell