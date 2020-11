Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Plaesken, Schloßstraße

Vier Autos beschädigt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Bei vier geparkten Autos im Bereich der Schloßstraße und der Straße "Plaesken" in Nordkirchen stellten die Halter am Sonntagmorgen(29.11.2020) fest, dass unbekannte Täter in der Nacht (von Sa auf So) die Außenspiegel beschädigt hatten.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

