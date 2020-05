Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Machogehabe endet in Unfallflucht

Duisburg (ots)

Das Machogehabe eines BMW-Fahrers endete am Dienstag (5. Mai) gegen 17:15 Uhr auf der Wiesbadener Straße in einer Unfallflucht. Der unbekannte Mann und sein Beifahrer hielten neben einem geparkten Wagen, in dem zwei junge Frauen saßen. Nachdem die 18- und die 22-Jährige die Flirtversuche ignorierten, ließ der BMW-Fahrer die Reifen durchdrehen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, stieß gegen einen weiteren geparkten Citroen und flüchtete. Die Frauen konnten den Polizisten das Kennzeichen des grauen BMW nennen. Dieses wurde allerdings in der Zeit von Donnerstag (30. April) bis Dienstagvormittag (5. Mai) an der Lösorter Straße von einem weißen Dacia gestohlen. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die beiden Männer im BMW kennen oder gesehen haben. Sie sind zwischen 20 und 25 Jahren alt, hatten kurze schwarze Haare und Vollbärte. Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 0203 2800 auch Hinweise zu dem Kennzeichendiebstahl auf.

