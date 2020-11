Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Schöne Breide

Zigarettenautomat versucht zu sprengen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Sonntag, 29.11.2020, gegen 16.30 Uhr, einen Zigartettenautomaten auf der Straße "Schöne Breide" in Dülmen aufzusprengen (vermutlich mit einem Böller). Desweiteren hebelten sie an mehreren Stellen des Automaten. Es gelang ihnen augenscheinlich auch mit dieser Methode nicht, den Automaten zu öffnen.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

