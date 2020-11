Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Münsterstraße/ Am Schlautbach - Fahrer unter Alkoholeinfluss

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Freitag, 27.11.20, kontrollierten Beamte gegen 21:55 Uhr einen 37jährigen Fahrzeugführer auf der Straße "Am Schlautbach" in Havixbeck.

Hierbei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest, woraufhin sie einen Alkoholtest durchführten, der positiv verlief.

Der Havixbecker wurde zwecks Blutprobe der Polizeiwache zugeführt und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Der Führerschein wurde sichergestellt - ein Verfahren eingeleitet.

