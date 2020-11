Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld /Polizei geht gezielt gegen Taschendiebe vor

CoesfeldCoesfeld (ots)

Die Polizei Coesfeld hat in den vergangenen Wochen über eine erhöhte Anzahl von Taschendiebstahlsdelikten im Kreisgebiet informiert. Jetzt geht sie gezielt gegen "Langfinger" vor.

In den kommenden Wochen sind Polizisten vermehrt im Umfeld von Verbrauchermärkten und in den Innenstädten unterwegs. Nicht nur in Uniform, sondern auch zivil.

Zu den Geschäftsinhabern soll Kontakt aufgenommen werden, um sie für das vermehrte Auftreten von Taschendieben zu sensibilisieren. Auch werden Hinweisplakate ausgehängt und Flyer zum Thema verteilt werden.

Am kommenden Mittwoch (02.12.) ist im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr ein Beratungstelefon durch das Kriminalkommissariat Polizeilicher Opferschutz besetzt. Hier haben Bürger unter der Nummer 02541-14-444 die Möglichkeit, Fragen zum Thema: "Schutz vor Taschendiebstählen und wie verhalte ich mich richtig" zu stellen.

Radio Kiepenkerl unterstützt die Polizei. Der Sender warnt mit vorbereiteten Radiospots die Bevölkerung vor Taschendieben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, wachsam zu sein.

