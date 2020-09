Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei Verletzten

Eberbach (ots)

Am 10.10.2020 gegen 12:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Neuer Weg/Wilhelm-Blos-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der 46-jährige Fahrer eines VW UPs wollte aus der Straße Neuer Weg in die Wilhelm-Blos-Straße abbiegen, erkannte einen herannahenden VW Golf zu spät und kollidierte mit diesem. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß verletzt und kamen mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die freiwillige Feuerwehr Eberbach beseitigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 17.000 EUR.

