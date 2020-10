Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in BMX X5

Ratzeburg (ots)

08. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 06.10.2020 - Ammersbek

Am 06.10.2020, in der Zeit von 13:30 bis 16:50 Uhr wurden auf dem Hauptparkplatz des Golfclubs Hamburg Walddörfer im Schevenbarg in Ammersbek aus einem schwarzen BMW X5 diverse Wertgegenstände im Wert eines vierstelligen Betrages entwendet.

Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist nach bisherigem Ermittlungsstand nicht bekannt. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt.

Einem Zeugen waren zwei junge Männer, die nicht näher beschrieben werden konnten, auf dem Parkplatz aufgefallen.

Wem sind verdächtige Personen zur Tatzeit im Bereich des Hauptparkplatzes des Golfclubs aufgefallen? Wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Ammersbek unter 040/35622647-0

