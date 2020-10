Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Täter wurde beim versuchten Einbruch vom Hauseigentümer überrascht

Ratzeburg (ots)

08. Oktober 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.10.2020 - Lauenburg

Am 06.10.2020, gegen 19:15 Uhr kam es in Lauenburg in der Berliner Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Der Täter beschädigte ein rückwärtiges Fenster um sich Zutritt ins Objekt zu verschaffen. Vom Lärm aufgeschreckt, machte sich der Hausbesitzer bemerkbar und konnte eine Person erkennen, die in unbekannte Richtung floh. Eine genaue Personenbeschreibung war nicht möglich. Die Schadenshöhe war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unbekannt.

Haben Sie verdächtige Beobachtungen im Bereich der Berliner Straße in Lauenburg machen können? Wenden Sie sich bitte an Kriminalpolizei Reinbek unter Tel: 040/727707-0.

