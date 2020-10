Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trickbetrüger erbeuten einen fünfstelligen Geldbetrag

Ratzeburg (ots)

08. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 06.10.2020 - Bad Oldesloe

Am 06.10.2020, um 18:30 Uhr erbeuteten Trickbetrüger einen fünfstelligen Bargeldbetrag von einer 68-jährigen Bad Oldesloerin.

Die Betrüger gaben sich telefonisch als eine Freundin der Geschädigten aus und fragten nach einer größeren Summe Bargeldes, um ein kurzfristiges Geschäft abwickeln zu können. Die geliehene Summe wollte man umgehend zurückzahlen. Die Geschädigte erklärte sich hilfsbereit und hob einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag von ihrem Konto ab. Dieses Bargeld übergab sie nach einem weiteren Telefonat mit der angeblichen Freundin an einen Boten. Dieser nahm das Geld an sich, ging in Richtung des Parkplatzes Sülzberg, Ecke am Kurpark. Möglicherweise ist er dann mit einem älteren silbernen Pkw-Kombi in Richtung Kurparkallee davongefahren. Eine weitere Beschreibung des Pkw war nicht möglich.

Der Geldbote konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca.1,55 - 1,60 cm groß - ca. 25 Jahre alt - schmächtig - längere schwarze Haare - graue Steppjacke - schwarze Hose - asiatisches Erscheinungsbild

Hat jemand die beschriebene Person im Bereich Sülzberg/Kurparkallee gesehen und kann dazu Angaben machen? Bitte wenden Sie sich an die Kriminalpolizei Bad Oldesloe unter 04531/ 809-0

Die Polizei kann hinsichtlich derartiger Anrufe nur raten: Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Auflegen sollten Sie, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft. Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben. Sie der Anrufer unter Druck setzt. Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen sofort über den Notruf 110 an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Lutz Theurer

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell