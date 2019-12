Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Miel: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen im Begegnungsverkehr

Bonn (ots)

Am 24.12.2019, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer die Bonner Straße aus Fahrtrichtung Miel kommend in Fahrtrichtung Buschdorf. An der Auffahrt zur BAB 61 beabsichtigte er nach links auf die Auffahrt abzubiegen und missachtete dabei den Vorrang eines ihm entgegenkommenden 32-jährigen PKW-Fahrers, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die beiden Fahrzeugführer, sowie der 18-jährige Beifahrer des Unfallverursachers und die 28-jährige Beifahrerin des Unfallgegners wurden bei der Kollision leicht verletzt und mussten mittels Rettungstransportwagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro. (HM)

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell