Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bernhard-von-Galen-Straße, Brand dreier Pkw

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 29.11.2020, gegen 02:45 Uhr, kam es in Coesfeld, auf einem Parkplatz an der Bernhard-von-Galen-Straße, rückwärtiger Bereich des Rathauses, zu einem Brand dreier geparkter Pkw. Ein auf dem Parkplatz stehender, abgemeldeter Pkw VW Golf, stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in vollem Umfang in Flammen. Durch den Brand dieses Pkw, wurden die rechts und links neben dem Pkw stehenden Pkw, ein Seat Leon und ein Renault Senic, ebenfalls in Brand gesetzt. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Parkplatz wurde zwecks Lösch- und Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt. An den drei Pkw entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell