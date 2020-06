Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus in der Amselstraße

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Montag, den 22.06.2020, 12 Uhr bis Freitag, den 26.06.2020, 20.30 Uhr versuchten unbekannte Täter sich Zutritt zu einem Reihenhaus durch Hebeln an der Eingangstür zu verschaffen. Der Versuch misslang und die Täter flüchteten in unbekannter Richtung.

