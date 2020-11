Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Marienplatz/Geparkter Clio beschädigt - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei Coesfeld nach einer Verkehrsunfallflucht vom vergangenen Samstag (28.11.). Eine Autofahrerin parkte ihren orangen Renault Clio gegen 11.50 Uhr für einen Einkauf in einem Verbrauchermarkt in einer Parklücke. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im hinteren Bereich der Beifahrerseite fest. Diese entstanden vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Autos. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und die Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 025947/7930.

