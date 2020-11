Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dreiste Ladendiebin

Linz/ Bad HönningenLinz/ Bad Hönningen (ots)

Am Samstagmittag wurde der Polizeiinspektion Linz ein Ladendiebstahl im Aldi-Markt in Bad Hönningen gemeldet. Ein Mitarbeiter des Marktes wurde auf ein zischendes Geräusch aufmerksam, welches er nach seiner allgemeinen Lebenserfahrung dem Öffnen einer Getränkedose zuordnen konnte. Ermittlungen ergaben, dass eine 57-jährige Frau aus Rheinbrohl in dem Markt eine Bierdose öffnete und diese anschließend ohne abzusetzen austrank. Der Dreistigkeit nicht genug, entsorgte sie die leere Dose im Anschluss in den markteigenen Pfandautomaten und wollte den Pfandbon anschließend an der Kasse einlösen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell