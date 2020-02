Feuerwehr Haan

FW-HAAN: 24 arbeitsreiche Stunden für die Feuerwehr durch Brände und wetterbedingte Einsätze

Haan

Die Feuerwehr Haan ist am Wochenende zu mehreren Einsätzen alarmiert worden (über den Brand eines Pkw-Anhängers in der Elp hatten wir bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/4527633).

In der vergangenen Nacht alarmierte die Kreisleitstelle um 00:14 Uhr zu einem brennenden Müllcontainer auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters an der Düsseldorfer Straße. Wie schon beim Brandgeschehen in der Elp eine Nacht zuvor war es ein Taxifahrer, der den Notruf gewählt hatte und die Einsatzkräfte auf den Brand aufmerksam machte. Da unklar war, ob das Feuer bereits auf das Gebäude übergegriffen hatte, wurde die gesamte Feuerwehr Haan alarmiert.

Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde ein brennender Müllcontainer im Bereich einer Laderampe vorgefunden, welcher schnell durch die Einsatzkräfte abgelöscht werden konnte und keinen Gebäudeschaden verursachte. Jedoch kam es parallel zu diesem Einsatz in direkter Nachbarschaft auf dem Gelände eines Wohn- und Geschäftshauses, ebenfalls an der Düsseldorfer Straße, zu einem weiteren Brandgeschehen, welches durch die Einsatzkräfte festgestellt wurde. Hier brannten im Hinterhof gelagerte Kunststoffkisten unter einer Balkonkonstruktion aus Holz. Der Brand drohte über die Balkone auf darüber liegende Geschosse überzugreifen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung zog Rauch durch geöffnete Fenster einer darüber liegenden Wohneinheit. Ein gerade heimkehrender Bewohner des Gebäudes konnte Auskunft darüber geben, dass sich noch eine unklare Anzahl von Bewohern in dem Gebäude aufhielten, woraufhin sieben Personen unverletzt durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geführt werden konnten.

Durch die enorme Hitzeentwicklung barst ein Fenster in der Geschäftseinheit, was in der Folge zu einer leichten Verrauchung innerhalb des Gebäudes führte. Durch die schnell eingeleitete Brandbekämpfung konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen in das Gebäude und auf die darüber liegenden Balkone verhindert werden. Die Feuerwehr Haan war bis ca. 01:40 Uhr mit 32 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen an der Einsatzstelle tätig.

Um 02:24 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle die gesamte Feuerwehr Haan erneut zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus am Windhövel. Bewohner hatten einen ausgelösten Rauchmelder wahrgenommen und gleichzeitig eine Rauchentwicklung festgestellt. Die Personen verließen daraufhin selbstständig das Gebäude und nahmen die Feuerwehr in Empfang.

Ein Friseursalon und der angrenzende Treppenraum zu den Wohneinheiten waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits stark verraucht. Im Lagerraum des Friseursalons wurde eine Brandbekämpfung mittels C-Rohr durchgeführt. Insgesamt wurden vier Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Anschließend wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz für die Feuerwehr Haan war um ca. 04:00 Uhr beendet.

Insgesamt wurden innerhalb von 24 Stunden zwölf Einsätze durch die Feuerwehr Haan bewältigt, wobei sechs Einsätze durch die markante Wetterlage des vorangegangenen Sonntags verursacht worden waren.

