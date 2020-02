Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Brand eines Anhängers an einer Fassade

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Haan (ots)

Ein Taxifahrer, der mit Fahrgästen die Ellscheider Straße befuhr, bemerkte in der vergangenen Nacht einen Brand an einer Scheune in der Elp. Dort stand ein Pkw-Anhänger in Flammen, der unmittelbar an der Fassade des Gebäudes abgestellt worden war. Der Fahrer wählte den Notruf und zog geistesgegenwärtig zusammen mit seinen Fahrgästen den Anhänger von der Scheune weg.

Die Kreisleitstelle alarmierte die Feuerwehr Haan um 2.14 Uhr zur Einsatzstelle. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Mauer der Scheune war zwar erhitzt und Rauch ins Gebäude eingedrungen. Letztlich blieb der Schaden aber gering. In der Scheune wurden noch Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Haan war bis 3.30 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Haan

Telefon 02129 34678-0

Fax 02129 34678-645

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-haan.de

www.feuerwehr-haan.de

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell