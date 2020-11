Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bischof-Kaiser-Straße

Diebe bleiben erfolglos

CoesfeldCoesfeld (ots)

Ohne Beute verließen Unbekannte am Wochenende eine Baustelle an der Bischof-Kaiser-Straße. Im Zeitraum von Freitag (27.11.) 16 Uhr bis Montag 6.30 Uhr hebelten die unbekannten Täter eine Tür zu einem auf dem Gelände befindlichen Baustellencontainer auf. Das Innere durchsuchten sie, vermutlich nach Werkzeugen. Da diese nicht im Container gelagert wurden, verließen sie den Tatort ohne Beute. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

