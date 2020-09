Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Einbruch-Serie geklärt: Tatverdächtiger in U-Haft

Im Januar kam es zu einer massiven Häufung von Wohnungseinbruchdiebstählen im Stadtgebiet Menden. Umfangreiche Ermittlungen erhärteten schnell den Verdacht, dass zwischen den Taten konkrete Zusammenhänge bestehen. Zur Klärung der Tatserie richtete die Polizei eine Ermittlungskommission ein.

Relativ zügig wurden Tatzusammenhänge zu Einbruchdiebstählen im Raum Cuxhaven (Niedersachsen) hergestellt. In enger Zusammenarbeit mit der dortigen Polizeidienststelle kristallisierte sich eine Tätergruppe heraus, die aus dem Innenstadtgebiet von Menden heraus ihre Taten koordinierte. Zivil operierenden Einsatzkräften gelang schon im Januar ein wichtiger erster Ermittlungserfolg. Sie überprüften ein mit drei Verdächtigen besetztes Fahrzeug, das in der Nähe von Tatorten gesehen worden war, und konnten deren Personalien feststellen.

Anfang Februar verlagerte sich die Tat-Serie nach Balve. Nach mehreren Einbrüchen meldeten dort Bürger am 14. März 2020 eine verdächtige Person. Bei der Suche kam seinerzeit auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz (Bezugsmeldung: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4548359). Ein 53-jähriger Mann wurde überprüft. Er hatte Werkzeug in seinem Auto, das auch bei Einbrüchen zum Einsatz kommt. Zum Zeitpunkt der Festnahme konnte aber nicht ausreichend belegt werden, ob und an welchen Einbrüchen er in Balve beteiligt war. Ein Einbruch am 14.03.2020 in der Straße "Zur Trift" war bei der Festnahme noch nicht bekannt, so dass er zunächst mangels dringenden Tatverdachts wieder entlassen werden musste. Als der Einbruch vom 14.03.2020 jedoch bekannt wurde und erste Spuren aus dem Einbruch am 14.03.2020 in Balve abgeglichen waren, erging noch am 15.03.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg ein Untersuchungshaftbefehl durch das zuständige Amtsgericht in Menden. Zivilkräfte der Polizei MK nahmen den 53-jährigen Verdächtigen nach gezielter Fahndung noch am selben Tage in der Dortmunder Nordstadt fest.

Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Festgenommene enge Verbindungen zu einer albanischen Tätergruppe aus der Dortmunder Nordstadt hatte, auch zu den im Januar überprüften Personen. Es folgten weitere Monate umfangreicher Ermittlungen. Dafür arbeiteten die Beamten der Ermittlungskommission eng mit Polizeidienststellen der Bundesländer Hessen, Schleswig-Holstein, Hamburg sowie den NRW-Kreispolizeibehörden Soest, Hochsauerlandkreis, Dortmund und Hagen zusammen.

Insgesamt wurden im Verfahren der Staatsanwaltschaft Arnsberg vier Personen identifiziert, die an den Taten in Menden und Balve beteiligt waren. Der 53-jährige Mann befindet sich weiterhin in U-Haft. Gegen ihn wurde Anklage wegen Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl und Wohnungseinbruchsdiebstahl zum Landgericht Arnsberg erhoben. 18 Taten sind Gegenstand der Anklage. Nach den drei weiteren Tatverdächtigen wird per internationalem Haftbefehl gefahndet.

