Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl beim Einkauf

Plettenberg (ots)

Einer 61-jährigen Geschädigten wurde am heutigen Donnerstag gegen 11.15 Uhr an der Breddestraße die Geldbörse aus ihrer Jackentasche entwendet. Sie nahm eine Münze für den Einkaufswagen aus ihrem Portemonnaie und steckte die Börse in ihre Jackentasche. Noch bevor sie den Eingang erreicht hatte, fiel ihr auf, dass die Börse weg war. Sie kann sich aber an keinen Kontakt mit einem Unbekannten erinnern.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell