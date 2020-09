Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch/Ladendiebe erwischt/Taschendiebe/Diebe am Grab

Iserlohn (ots)

Am vergangenen Dienstag, 1. September, in der Zeit von 8 bis 17.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Hauses am Grüner Weg aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und die Täter hinterließen Hebelspuren an der Haustür. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Ein Mitarbeiter eines Warenhauses am Schillerplatz erwischte am Mittwochnachmittag drei Jugendliche beim Ladendiebstahl. Er konnte lediglich einen der jungen Männer, einen 19-jährigen Schüler aus Iserlohn, festhalten. Zwei Jugendliche flohen. Der 19-Jährige hatte Sweatshirt, Trainingshose und Regenjacke in seinen Rucksack gesteckt.

Einer 56-jährigen Letmatherin wurde nach einem Einkauf in einem Supermarkt an der Hagener Straße (Tatzeit: 2. September, 11 bis 11.30 Uhr) die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet. Ebenfalls am Dienstag, kurz vor 11 Uhr, wurde eine 72-jährige Frau Opfer eines Taschendiebes. Nach dem Einkauf in einem Supermarkt an der Sümmerner Straße stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet und das Portemonnaie gestohlen worden war.

Einem 85-jährigen Iserlohner wurde am Mittwochmorgen beim Einkaufen das Portemonnaie gestohlen. Er bemerkte es, als er gegen 11 Uhr in einem Baumarkt an der Baarstraße bezahlen wollte.

Einem 85-jährigen Iserlohner wurde am Mittwochmorgen beim Einkaufen das Portemonnaie gestohlen. Er bemerkte es, als er gegen 11 Uhr in einem Baumarkt an der Baarstraße bezahlen wollte.

Eine 58-jährige Geschädigte gab bei der Polizei an, dass unbekannte Täter erneut auf dem Friedhof am Dümpelacker das Grab eines Angehörigen beschädigt hatten. In der Zeit vom 28.08. - 01.09. wurde eine auf dem Grab stehende Messingfigur im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen.

In Iserlohn wurden zwischen Freitag und Dienstag auf dem Hauptfriedhof an der Oestricher Straße von einem Urnengrab eine Figur und diverse Lampen im Tatzeitraum entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell