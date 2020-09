Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen/Versuchter Einbruch in Wohnung

Menden (ots)

Eine 54-jährige Frau wurde am Mittwoch gegen 12 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Fröndenberger Straße bestohlen. Sie hatte ihr Portemonnaie während des Einkaufs in ihren Korbwagen gelegt. Erst beim Bezahlen merkte sie, dass die Geldbörse verschwunden war. Die Polizei warnt noch einmal: Tragen Sie Wertsachen immer dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Niemand behält beim Einkauf fortwährend seinen Einkaufswagen im Blick.

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 01.09 zum 02.09.2020 die Wohnungstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mecklenburgstraße aufzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

