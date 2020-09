Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus

Nachrodt (ots)

Ein oder mehrere Täter sind in ein Einfamilienhaus am Kiesberg eingebrochen. Der Einbruch muss zwischen Samstagmorgen und Mittwochnachmittag erfolgt sein. Die Eindringlinge durchwühlten Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Telefon 02352/9199-0.

