Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebe/Zwergkaninchen gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Eine 16-jährige Lüdenscheiderin wurde am Mittwoch gegen 16 Uhr in einem Modegeschäft beim Diebstahl erwischt. Ein Mitarbeiter sah, wie sie mit Kleidung in einer Umkleidekabine verschwand, aber ohne Kleidung herauskam. Auch in der Kabine lag keine Ware mehr. Wie sich herausstellte, hatte sie fünf Kleidungsstücke in ihren Rucksack gestopft. Die Polizei nahm die junge Frau mit zur Wache, wo sie die Erziehungsberechtigten am Abend abholten.

Am Dienstag gegen 14 Uhr waren zwei junge Ladendiebe in einem Supermarkt im Stern-Center aufgefallen. Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen verhielten sich auffällig. Wie sich herausstellte, hatte jeder von ihnen eine Dose Energy-Drink unter der Jacke versteckt und an der Kasse vorbei geschmuggelt. Das war jedoch nicht der einzige Fund: Zum Vorschein kamen auch insgesamt mehrere Beutel mit Cannabis. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Ladendiebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am Dienstag gegen 18.25 Uhr fiel ein 45-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz beim Ladendiebstahl in einer Drogerie an der Knapper Straße auf. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Mann, der eine Packung Rasierklingen aufriss, die Klingen herausnahm und die leere Packung wieder ins Regal stellte. Die hinzu gerufene Polizei fand bei seiner Durchsuchung außerdem ein Messer. Eine Befragung war nicht möglich, da der Tatverdächtige kein Deutsch sprach. Er stand unter Alkoholeinfluss. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen.

Wie jetzt bekannt wurde, stahlen unbekannte Diebe in der Nacht vom 28.08. auf den 29.08.2020 Am Südhang aus einem Außengehege ein Zwergkaninchen. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Tieres nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

