POL-MTK: Pressemitteilung zum öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 11.07.2020

Pressemitteilung zum öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 11.07.2020

Hofheim

Am Samstag, den 11.07.2020 ereignete sich in der Zeit von 10:23 Uhr bis 13:25 Uhr ein öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz. Gegen 10:23 Uhr meldete sich zunächst ein aufmerksamer Zeuge telefonisch bei der Polizeistation in Eschborn und teilte mit, dass in der Hauptstraße in Sulzbach am Taunus eine augenscheinlich betrunkene Person auf einem Dach stehe und drohe herunterzustürzen.

Durch Beamte der Polizeistation Eschborn wurde zunächst versucht Kontakt zum 50-jährigen Sulzbacher aufzunehmen. Da jegliche Kontaktversuche zunächst erfolglos blieben, eine Intervention der Einsatzkräfte auf Grund des schmalen Daches mit einigen losen Dachziegeln nicht möglich war, wurde der unmittelbare Nahbereich durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Sulzbach am Taunus mittels eines Sprungtuchs abgesichert.

Nach gezielter Gesprächsführung konnte die Person gegen 12.50 Uhr von ihrem Vorhaben abgehalten und in Gewahrsam genommen werden.

Nach einer rettungsdienstlichen Erstversorgung wurde der Sulzbacher zwecks weiterer Behandlung in eine psychiatrische Klinik verbracht. Die eingerichtete Straßensperrung konnten gegen 13.25 Uhr wieder aufgehoben werden.

